В Белгороде BMW X7 на скорости протаранил скорую, погибли два человека
В Белгороде BMW X7 на скорости протаранил скорую, погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
ДТП произошло на проспекте Славы. Кроссовер вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и снес служебную «ГАЗель».
Двое фельдшеров погибли на месте, еще четырех человек, в том числе 31-летнего водителя иномарки, госпитализировали.
У одной из погибших осталась маленькая дочь, у второй — двое сыновей.
Полиция проводит проверку.