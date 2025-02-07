В Белгороде BMW X7 на скорости протаранил скорую, погибли два человека

В Белгороде BMW X7 на скорости протаранил скорую, погибли два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ДТП произошло на проспекте Славы. Кроссовер вылетел на перекресток на запрещающий сигнал светофора и снес служебную «ГАЗель».

Двое фельдшеров погибли на месте, еще четырех человек, в том числе 31-летнего водителя иномарки, госпитализировали.

У одной из погибших осталась маленькая дочь, у второй — двое сыновей.

Полиция проводит проверку.