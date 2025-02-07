Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Худолеев

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 82-м году жизни.

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Худолеев. Об этом сообщает « Фонтанка ».

Заслуженный артист России Анатолий Худолеев скончался на 82-м году жизни.

Анатолий Худолеев родился в Самарской области. В 1963 году окончил театральную студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького.

Худолеев также снимался в кино. В частности, он сыграл в таких фильмах, как «С весельем и отвагой», «Простая смерть», «Левша», и сериалах «20 декабря», «Противостояние», «Убойная сила», «Тихий дон». Кроме того, Худолеев исполнил эпизодические роли в нескольких сезонах сериала «Улицы разбитых фонарей».