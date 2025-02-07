Суд рассмотрел жалобу главреда рязанской «Новой газеты» на арест

Главного редактора «Новая газета -Рязань» Алексея Фролова оставили под стражей.

Главного редактора «Новая газета -Рязань» Алексея Фролова оставили под стражей. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда в пятницу, 7 февраля.

Постановление Советского районного суда Рязани об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Фролова, подозреваемого вымогательстве, оставили без изменения.

Ранее адвокат обжаловал его арест.

Напомним, Алексея Фролова отправили в СИЗО до 30 марта. Мужчина обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере.

Фото: пресс-служба Рязанского областного суда