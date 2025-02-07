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С 10 февраля отменят маршрутку из Рязани в поселок Лесной
Маршрут № 592, соединяющий Рязань и поселок Лесной Шиловского района, отменят 10 февраля.

Маршрут № 592, соединяющий Рязань и поселок Лесной Шиловского района, отменят 10 февраля. Об этом сообщил минтранс региона.

«Поселок остается фактически отрезан. Этим маршрутом пользуется большая часть населения», — заявили местные жители.

По их словам, пенсионеры нуждаются в этом маршруте, чтобы добраться до больниц. Также в поселке много инвалидов, которые пользуются данным транспортом.

«К сожалению, перевозчик ввиду объективных причин не может обслуживать маршрут. Мы понимаем, насколько он важен для местных жителей. Профильные специалисты ведомства принимают все необходимые меры для разрешения сложившейся ситуации», — заявили в минтрансе.

Рязанцам сообщили, что отмена маршрута временная. Дата возобновления неизвестна.

Напомним, с 7 февраля прекращается обслуживание маршрута из Рязани в Коломну.