Ряжские студенты воспроизвели старинный рязанский рецепт

На офлайн-уроке они приготовили кашу «Губенка».

Ряжские студенты воспроизвели старинный рязанский рецепт. Об этом пишет ИД «Пресса».

Урок проходил в лаборатории колледжа. Вместе с преподавателем учащиеся разработали технологические карты каши «Губенка». Рецепт был адаптирован под современные реалии и вместо русской печи использовались пароконвектоматы.

«При приготовлении губенки ребята получили опыт не только в технике приготовления старинного блюда, но и в его оформлении и подаче. Вместе с этим студенты узнали некоторые факты из истории родного края. За час ребята приготовили десять порций каши. Урок прошел интересно, увлекательно и познавательно», — поделилась педагог.

Фото: страница Ряжского колледжа ВКонтакте.