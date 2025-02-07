Рязанским хозяйствам выдали 46 предостережений за нарушения при реализации зерна
Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Рязанским хозяйствам выдали 46 предостережений за нарушения при реализации зерна. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
В двух хозяйствах выявили нарушения порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. В пяти — установили недостоверное декларирование соответствия продукции.
По всем случаям нарушений выдали 46 предостережений.