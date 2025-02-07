Рязанский областной ДК откроется в марте 2025 года

В планах — концерты, интересные проекты и яркие события.

Рязанский областной Дворец культуры и искусства откроется в марте 2025 года. Об этом сообщили в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

В настоящее время последние приготовления. В планах — концерты, интересные проекты и яркие события.

В ближайшее время стартует запись в творческие студии по театральному искусству, хореографии, изобразительному искусству.

Он расположен на улице Зафабричной, 12.