Рязанский областной ДК откроется в марте 2025 года
В планах — концерты, интересные проекты и яркие события.
Рязанский областной Дворец культуры и искусства откроется в марте 2025 года. Об этом сообщили в официальной группе учреждения «ВКонтакте».
В настоящее время последние приготовления. В планах — концерты, интересные проекты и яркие события.
В ближайшее время стартует запись в творческие студии по театральному искусству, хореографии, изобразительному искусству.
Он расположен на улице Зафабричной, 12.