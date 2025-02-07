Рязанская область вошла в десятку регионов ЦФО по росту промышленности

Рязанская область заняла четвертое место в ЦФО и 14-е место в РФ по росту промышленного производства по итогам 2024 года.

Рязанская область заняла четвертое место в ЦФО и 14-е место в РФ по росту промышленного производства по итогам 2024 года. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщила зампред регионального правительства Юлия Швакова в соцсетях.

По ее словам, рост составил 109,9%, что выше среднего по стране (104,6%).

Позитивную динамику, как указано в посте, обеспечивают базовые отрасли: производство пищевых продуктов (119,6%), электронных и оптических изделий (110,5%), готовых металлических изделий (169,4%), электроэнергетика (127,8%).

Опережающий рост отмечен в малых отраслях: производство прочих транспортных средств и оборудования — в 3,8 раза, автотранспортных средств — в 1,3 раза, обработка древесины — в 1,3 раза, ремонт и монтаж машин и оборудования — в 1,2 раза.