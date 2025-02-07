Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды в выходные

Сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД.

Рязанская ГАИ анонсировала масштабные рейды в выходные, с 8 по 9 февраля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, направленные на пресечение различных нарушений ПДД.

«Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД водителями, сообщать в полицию о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге» — написали в посте.