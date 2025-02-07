Рязанцы рассказали, хотят ли они получать зарплату в цифровых рублях
За новую форму расчетов высказался только каждый десятый: 3% уже согласны получать весь заработок «в цифре», еще 7% — часть заработка.
Рязанцы рассказали, хотят ли они получать зарплату в цифровых рублях. Исследование провела компания SuperJob.
66% жителей не хотели бы получать зарплату или ее часть в цифровых рублях. За новую форму расчетов высказался только каждый десятый: 3% уже согласны получать весь заработок «в цифре», еще 7% — часть заработка.
Больше всего согласных получать в цифровой валюте всю зарплату или ее часть — среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (11%).