Рязанцы пожаловались на затопление улицы Скомрошинской

По словам местных жителей, они каждый год обращаются за помощью в проблеме, но результата нет.

Рязанцы пожаловались на затопление улицы Скомрошинской. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Рязань».

Проблема возникла возле дома № 1. По словам местных жителей, они ежегодно обращаются в профильные ведомства за помощью, но результата нет.

«Мы вынуждены задыхаться, и этот кошмар продолжается не первый год. Зачем нам нужны регулярные обещания и бюджетные средства, выделенные на благоустройство, если результат остается лишь на бумаге? Где такие важные вопросы, как здоровье и комфорт горожан, когда речь идет о реальных действиях?», — негодуют жильцы.