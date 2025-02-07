Российские военные в Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ

Артиллерия ВСУ начала активно работать в тот момент, когда российские солдаты стали выводить пленных в тыл — огонь украинские артиллеристы вели в том числе по своим сослуживцам.

Российские военные в Курской области взяли в плен 11 солдат ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что наши группы заходили уверенно, смело. Тактика боя была грамотной: замыкание леса, и противник уже в тупике, им некуда деваться. Они сдались в плен.

Артиллерия ВСУ начала активно работать в тот момент, когда российские солдаты стали выводить пленных в тыл — огонь украинские артиллеристы вели в том числе по своим сослуживцам.