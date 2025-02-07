Рособрандзор заявил о необходимости развивать ЕГЭ

По мнению главы ведомства, экзамен нужно дополнять с учетом отражения творчества и достижений детей.

Рособрандзор заявил о необходимости развивать ЕГЭ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

«ЕГЭ надо наполнять дальше, отражая в нем и творчество, и другие достижения наших детей. Их надо учитывать при приеме в вузы. С Минобрнауки и Минпросвещения мы будем над этим работать», — сказал он.

Музаев добавил, что в российская система образования по всем уровням находится на достаточно хороших позициях.