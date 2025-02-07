Ректор РГАТУ принял участие в кустовом совещании аграриев региона

В начале февраля ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева принял участие в кустовом совещании представителей сельхозпредприятий Захаровского района и Михайловского муниципального округа Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Модератором мероприятия выступил министр сельского хозяйства и продовольствия региона. Участникам предстояло оценить итоги работы аграрной отрасли в 2024 году, определить задачи на 2025 год и обсудить один из ключевых вопросов федерального проекта «Кадры в АПК».

Решение кадровых проблем в АПК прокомментировал ректор Александр Шемякин.

«Привлечение молодежи в сельское хозяйство, повышение качества и престижа аграрного образования, обеспечение кадровых потребностей аграрного сектора — все это требует комплексного подхода. Центральное место в этом отводится развитию социального партнерства между образовательными организациями и бизнес-сообществом. В этих условиях основным ресурсом пополнения сельскохозяйственных организаций всех форм собственности кадрами специалистов является подготовка кадров на основе договоров о целевом обучении» — сказал в заключение он и обратил внимание присутствующих на преимущества целевого обучения для выпускников школ, колледжей, техникумов и для сельхозпредприятий.