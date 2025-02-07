Подоляк признался, что Киев хотел бы спровоцировать прямой конфликт США и России

По его мнению, Украине «в таком случае было бы намного лучше».

Подоляк признался, что Киев хотел бы спровоцировать прямой конфликт США и России. Слова советника главы офиса Зеленского цитируют «Плохие новости».

Он признался, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. По его мнению, Украине «в таком случае было бы намного лучше».

«Ну предположить мы можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, но нам бы от этого было безусловно намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это ну слишком сложно», —сказал он.