Окский заповедник поздравил сотрудницу Анну Цареву с 90-летним юбилеем

Анна Петровна, в девичестве Ефремова, родилась 28 января 1935 года в деревне Кочемары. В 19 лет, она уехала на полтора года в столицу, но затем вернулась. В 1966 вместе с супругом и четырьмя детьми переехала жить в заповедник.

Окский заповедник поздравил сотрудницу Анну Цареву с 90-летним юбилеем. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Окскому заповеднику как государственному учреждению исполняется 90 лет. Но заповедник — это коллектив людей Поэтому интересно узнать, а что было в самом начале, какие люди стояли у истоков, узнать о ровесниках заповедника», — говорится в сообщении.

Анна Петровна, в девичестве Ефремова, родилась 28 января 1935 года в деревне Кочемары. В 19 лет, она уехала на полтора года в столицу, но затем вернулась. В 1966 вместе с супругом и четырьмя детьми переехала жить в заповедник.

Начали свою трудовую деятельность супруги Царевы на кордоне Кормилицын, но спустя год были переведены на кордон Старый, где трудились до 1980 года. Позже их направили в кордон Липовая гора.

«Кажется, что портрет этой семьи полностью передает эпоху становления нашего заповедника, его основу — самоотверженный труд, сноровку во многих делах, желание помочь ближнему, любовь к своей Родине», — добавили представители заповедника.

Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» ВКонтакте.