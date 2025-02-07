Маркетплейс Wildberries проверит прокуратура

Проверку инициировали после жалоб сотрудников на досмотры, при которых их заставляли раздеваться до нижнего белья.

Маркетплейс Wildberries проверит прокуратура. Об этом сообщает издание « Ведомости ».

Отмечается, что проверку инициировали после жалоб сотрудников на досмотры, при которых их заставляли раздеваться до нижнего белья.

На возобновление досмотров с раздеванием до нижнего белья сотрудники сортировочных центров Wildberries пожаловались в январе, об этом они писали в одном из отраслевых чатов. По их словам, так охрана пыталась бороться с мелкими кражами.