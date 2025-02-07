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Маркетплейс Wildberries проверит прокуратура
Проверку инициировали после жалоб сотрудников на досмотры, при которых их заставляли раздеваться до нижнего белья.

Маркетплейс Wildberries проверит прокуратура. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Отмечается, что проверку инициировали после жалоб сотрудников на досмотры, при которых их заставляли раздеваться до нижнего белья.

На возобновление досмотров с раздеванием до нижнего белья сотрудники сортировочных центров Wildberries пожаловались в январе, об этом они писали в одном из отраслевых чатов. По их словам, так охрана пыталась бороться с мелкими кражами.