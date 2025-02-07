Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-9 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Во дворце молодежи покажут спектакль по мотивам рассказа Льюиса Кэролла «Алиса. Дом за зеркалом».

В музейном центре имени А.И. Солженицына пройдет опера «Моцарт и Сальери». Постановку представит АНО «Музыкальное театральное объединение «Опера».

В концертном зале филармонии пройдет концерт «Голоса природы» в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Александра Щурова.

В ДК «Приокский» ансамбль народной песни «Рушники» и хореографическая студия «Прекрасное мгновение» представят совместную концертную программу «На родной сторонке».

В ДС «Олимпийский» пройдет межрегиональный хоккейный турнир «Кубок Мужества», посвященный Году защитника Отечества в России.

В клубе Deep состоится вечеринка SING! DRINK! DANCE!

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