Главу «Яблока» в Татарстане задержали за плакат в поддержку рязанского журналиста

Плакат в защиту журналиста Константина Смирнова якобы не соответствовал заявленной теме массового пикета «За свободу слова и прессы».

Главу «Яблока» в Татарстане задержали за плакат в поддержку рязанского журналиста Константина Смирнова. Об этом сообщает Telegram-канал партии.

Руслана Зинатуллина задержали 1 февраля за нарушение правил пикета. Он провел ночь в отделении полиции.

Отмечается, что плакат в защиту журналиста Константина Смирнова якобы не соответствовал заявленной теме массового пикета «За свободу слова и прессы».

Напомним, Смирнова отправили в СИЗО. Его обвиняют в вымогательстве.