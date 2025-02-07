Четыре мощные вспышки произошли на Солнце

Первая вспышка мощностью M2.3 произошла в ночь на пятницу, 7 февраля. Она длилась 27 минут. Позднее зафиксировали еще три вспышки классов М1.6, М1.1 и М3.2.

Четыре мощные вспышки произошли на Солнце в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Институт прикладной геофизики имени Федорова.

Первая вспышка мощностью M2.3 произошла в ночь на пятницу. Она длилась 27 минут. Позже зафиксировали еще три вспышки классов М1.6, М1.1 и М3.2.

Напомним, утром в среду, 5 февраля, на Солнце произошли две вспышки класса М.