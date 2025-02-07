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ЦБ объяснил возвращение бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей
Поскольку население все реже пользуется монетами, предпочитая им бумажные деньги, Банк России еще возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей.

ЦБ объяснил возвращение бумажных купюр номиналом 5 и 10 рублей. Соответствующая информация размещена в соцсетях регулятора в пятницу, 7 февраля.

Как указано в публикации, в нулевые годы банкноты 5 и 10 рублей пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, поэтому Банк России решил постепенно заменить их на более долговечные монеты. Однако со временем ситуация изменилась.

Отмечается, что на данный момент россияне «охотнее пользуются бумажными деньгами — они занимают меньше места в кошельке и в отличие от монет не оседают в копилках».

Так, в 2022 году Банк России возобновил печать таких банкнот. В публикации сказано, что теперь их покрывают защитным лаком.

В ЦБ добавили, печать таких банкнот в итоге стала более выгодной, чем чеканка монет. Кроме того, перевозить банкноты легче, чем монеты.