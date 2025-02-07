Безработного рязанца осудят за хранение марихуаны

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Безработного рязанца осудят за хранение марихуаны. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2024 года 50-летний житель Кораблинского района недалеко от деревни Моловка нашел кусты дикорастущей конопли. Он оборвал листья и верхушки и изготовил наркотическое средство для собственного потребления. Сотрудники полиции пресекли преступную деятельность и изъяли у мужчины более одного килограмма запрещенного вещества.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта, наркотических средств в крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.