Актер Денис Матросов попал в аварию с машиной полиции

Пострадали двое сотрудников полиции, их госпитализировали.

Актер Денис Матросов попал в аварию с машиной полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

По данным канала, актер попал в аварию на автомобиле жены. ДТП произошло на Череповецкой улице в районе Лианозово. Матросов врезался в машину ГИБДД. По словам очевидцев, машина полиции ехала с включенным маяком и сиреной.

Пострадали двое сотрудников полиции, их госпитализировали.

Отмечается, что Матросов от госпитализации отказался.