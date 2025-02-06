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Зеленский сообщил о зафиксированных потерях бойцов с начала конфликта с Россией
Заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану сообщил о гибел 45,1 тысячи солдат ВСУ с февраля 2022 года. Об этом пишет RT со ссылкой на издание «СТРАНА.ua».

Также он отметил, что количество раненых военных составляет 390 тысяч человек.

Ранее РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства обороны России, сообщило, что украинская армия в зоне проведения СВО только за январь 2025 года потеряла не менее 44 520 военных.