ВТБ обеспечил держателям премиальных бизнес-карт безлимитный доступ в бизнес-залы

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ могут подключить сервис Mir Pass и бесплатно посещать бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов в России и за рубежом. Такая возможность появилась у владельцев премиальных бизнес-карт «Мир». До конца марта доступ в бизнес-залы будет для них безлимитным.
Подключить сервис Mir Pass к своей карте или картам сотрудников компании можно онлайн — в пару кликов в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ. После этого клиент получает QR-код, а 16-значный Mir Pass ID и код активации дублируются в СМС. Для прохода в бизнес-залы необязательно иметь при себе карту — достаточно предъявить QR-код, который всегда доступен в интернет-банке, и посадочный талон.
«Мы расширяем линейку услуг для клиентов среднего и малого бизнеса и предлагаем дополнительные преимущества для владельцев премиальных карт. Одним из них станет сервис Mir Pass — это доступ уже в более чем в 700 бизнес-залов, и география сервиса будет расширяться. Уверена, что клиенты оценят повышенный уровень комфорта во время своих поездок», — подчеркнула Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.
Оформить премиальную бизнес-карту карту «Мир» можно в офисе ВТБ, обслуживающем юридических лиц, через интернет-банк или мобильное приложение Бизнес Платформы ВТБ. Карта выпускается моментально в электронном виде, при желании можно заказать карту-компаньон на пластиковом носителе.
Бизнес-карта ВТБ — удобное и безопасное платежное средство для оплаты представительских, командировочных и хозяйственных расходов компании, снятия наличных или внесения денежных средств в банкоматах в режиме 24/7. Для клиентов среднего и малого бизнеса действует кешбэк-программа «Рибейт», по которой за покупки по карте начисляется вознаграждение.
Доступ в бизнес-залы предоставляется через сервис Mir Pass и действует для клиентов среднего и малого бизнеса — держателей Премиальных универсальных карт ВТБ платежной системы «Мир». Подключение сервиса Mir Pass доступно в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ для уполномоченных представителей клиента (с полномочиями «Единоличный исполнительный орган» или с «Правом первой подписи»).
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