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ВТБ и Росэлторг реализовали функционал по цифровизации концессионных соглашений

ВТБ в партнерстве с Росэлторг запустили сервис по размещению банковских гарантий в электронном формате для обеспечения концессионных соглашений. Сервис доступен на площадке для всех видов торгов и реализации сопутствующих им услуг.

«Концессионные соглашения — перспективная форма партнёрства государства и частного сектора. Обеспечение обязательств претендентов на заключение этих соглашений с помощью банковских гарантий, размещаемых на площадке в виде цифрового образа, — необходимое условие для участия в тендерах. Это обеспечивает прозрачность и безопасность проведения торгов. ВТБ активно использует возможности платформы и в течение первых нескольких дней с момента введения функционала уже выпустил банковских гарантий на сумму более двух миллиардов рублей», — отметил Игорь Острейко, руководитель департамента транзакционного бизнеса — вице-президент банка ВТБ.

«Росэлторг активно развивает инструменты для удобной и эффективной работы бизнеса. И банковские гарантии — одна из её необходимых частей. Реализованный в партнёрстве с ВТБ функционал позволяет улучшить цифровизацию заключения концессий», — прокомментировал Андрей Кашутин, генеральный директор Росэлторг.

Концессионные соглашения интересны как частным компаниям, так и государству. Они помогают в развитии государственных и муниципальных объектов, а также обеспечивают эффективное использование ресурсов компаний. Организации — участники концессий получают право на управление объектом и его эксплуатацию в течение определенного периода. Банковские гарантии для концессионных соглашений применяются в контрактах в различных отраслях российской экономики и помогают контролировать исполнение обязательств.