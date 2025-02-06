ВТБ и Республика Мордовия начали развивать сотрудничество

В среду, 5 февраля, ВТБ и Республика Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников и Глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Стороны договорились о развитии сотрудничества на территории республики. Среди основных направлений сотрудничества — развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Кроме того, совместная работа банка и региональных властей будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.

Помимо этого, стороны приняли решение о том, что в регионе пройдет конкурс стартапов «Бизнес Баттл». В нем смогут принять участие представители местного бизнеса, представив свой проект на любом этапе реализации, пройти несколько этапов акселерации под руководством опытных наставников — авторитетных и успешных предпринимателей региона и побороться за главные призы от партнеров конкурса.

«Соглашение определяет основные направления совместной работы ВТБ с Республикой Мордовия и станет базой для новых проектов, ориентированных на решение приоритетных задач. Мы нацелены на всестороннюю поддержку регионального бизнеса и населения и заинтересованы в дальнейшем развитии экономического потенциала региона, где банк работает более 17 лет. Одним из важных практических шагов на пути к этой цели — запуск в регионе конкурса для предпринимателей и стартапов „Бизнес Баттл“», — подчеркнул Денис Бортников.

Он также отметил, что банк начал принимать участие в жизни региона еще до подписания соглашения о сотрудничестве. В частности, в 2021 году ВТБ стал выпускать Социальную карту Республики Мордовия, которыми уже пользуется свыше 95 тысяч жителей региона.

«ВТБ — наш крупный финансовый партнер, очень важный и надежный для республики. Совместно мы уже реализуем ряд значимых проектов, которые напрямую затрагивают жителей нашего региона. Один из них — это единая социальная карта, которая работает очень успешно. Спасибо, что поддерживаете наш Фонд поддержки предпринимательства — это важно для малого и среднего бизнеса региона. Уверен, соглашение о взаимном сотрудничестве станет настоящим рывком для развития новых направлений взаимодействия», — сообщил Артем Здунов.

«Бизнес Баттл» нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе, поиск перспективных стартапов, привлечение внимания к предпринимательству и развитие наставничества. По ходу проекта участники учатся анализу рынка, составлению маркетинговых стратегий, бизнес-планов и финансовых моделей. Финалисты презентуют свои проекты перед потенциальными инвесторами, после чего наставники, которыми выступают ведущие предприниматели региона, выбирают победителей общим голосованием.

Конкурс проходил на протяжении шести лет на территории Калининградской области. За это время поступило более 600 заявок от местных предпринимателей, а финалистами стали более 30 проектов, получив денежные и другие призы от партнеров «Бизнес Баттла». Организатором проекта выступает медиагруппа «Западная пресса», ВТБ — генеральным спонсором.