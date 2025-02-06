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ВСУ предприняли восемь попыток контратак на Курском направлении
Целью были населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. Все атаки сорваны.

ВСУ предприняли восемь попыток контратак на Курском направлении. Об этом сообщило Минобороны.

Целью были населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок. Все атаки сорваны.

Украинские войска, по данным российского ведомства, потеряли около 50 единиц техники, включая восемь танков, и 200 военных.

«При поддержке авиации и артиллерии украинские штурмовые подразделения были остановлены и разгромлены», — добавили в Минобороны.

Напомним, утром 6 февраля сообщалось о начале контрнаступления ВСУ от Суджанского района.