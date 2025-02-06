В Рязани задержали рецидивиста, который украл оборудование из детского центра

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Рязани задержали рецидивиста, который украл оборудование из детского центра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился работник учреждения и сообщил, что из помещения похитили два видеопроектора. Оборудование было отключено и хранилось в одном из коридоров.

Оперативники нашли людей, которые видели мужчину, выходящего из развлекательного центра с техникой.

Полицейские составили ориентировку и разослали ее всем нарядам. Вскоре преступника заметили на улице 14-я Линия.

Установлено, что к краже причастен 57-летний рязанец. Ранее его осудили за кражу, угон и хулиганство.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.