В Рязани задержали рецидивиста, который украл оборудование из детского центра
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Рязани задержали рецидивиста, который украл оборудование из детского центра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратился работник учреждения и сообщил, что из помещения похитили два видеопроектора. Оборудование было отключено и хранилось в одном из коридоров.
Оперативники нашли людей, которые видели мужчину, выходящего из развлекательного центра с техникой.
Полицейские составили ориентировку и разослали ее всем нарядам. Вскоре преступника заметили на улице 14-я Линия.
Установлено, что к краже причастен 57-летний рязанец. Ранее его осудили за кражу, угон и хулиганство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.