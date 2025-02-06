В Рязани врачи спасли новорожденного ребенка

Врачи рязанской ОДКБ спасли 26-дневного ребенка с кишечной инфекцией.

В Рязани врачи спасли новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Врачи рязанской ОДКБ спасли 26-дневного ребенка с кишечной инфекцией.

Отмечается, что родители девочки заметили, что она стала вялой, сонливой, у нее участился стул. Девочка постоянно отказывалась от грудного молока и воды. Для организма новорожденного отсутствие еды и питья могло стать критичным.

«Дополнительную сложность у таких маленьких детей представляет несовершенная иммунная система. А значит, организм не в состоянии „блокировать“ кишечную инфекцию в одном месте. Она может попасть в кровь и распространиться по другим органам и системам. У маленькой пациентки ОДКБ, помимо кишечника, пострадали почки», — отметили медики.

Девочку госпитализировали в реанимационное отделение. Там она пробыла шесть суток.