В Рязани мужчина угрожал убийством своей сожительнице

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани мужчина угрожал убийством своей сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 38-летняя рязанка и сообщила, что в автомобиле, припаркованном на улице Старореченской, ей угрожает нетрезвый 33-летний сожитель.

На место выехали правоохранители и успокоили пьяного москвича. Выяснилось, что ранее его осудили за причинение тяжкого вреда здоровью и угон. Он отбывал наказание в колонии и освободился несколько лет назад.

По предварительной информации, мужчина работал вахтой в столице. В очередное возвращение предложил возлюбленной прокатиться. После поездки он припарковался и выпил спиртное, за что женщина упрекнула его. Произошел конфликт, в ходе которого москвич пригрозил задушить рязанку и потянулся к ней. Испугавшись, женщина выскочила из автомобиля и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.