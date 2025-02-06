В Рязани мужчина ограбил супермаркет и угрожал сотрудникам ножом

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, его взяли под стражу.

В Рязани мужчина ограбил супермаркет и угрожал сотрудникам ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился работник супермаркета на окраине города и сообщил, что неизвестный, угрожая расправой ножом, похитил из торгового зала пакет с несколькими бутылками спиртного и мясными консервами.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 41-летний житель Рязани, освободившийся из колонии около года назад. Рецидивиста задержали. Он рассказал полицейским, что решил устроить застолье для своей знакомой, но обнаружил, что у него нет денег.

Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, его взяли под стражу.