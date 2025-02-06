В РПЦ предложили отпускать женщин в декрет в первом триместре беременности

Заявление сделал Патриарх Кирилл.

В РПЦ предложили отпускать женщин в декрет в первом триместре беременности. Об этом сообщает депутат Сергей Миронов. Заявление сделал Патриарх Кирилл.

По словам депутата, нужно разрешить женщине уходить в отпуск по беременности и родам на любом сроке.

«Очевидно, не все будущие мамы воспользуются этим правом, но оно должно быть. Непростые моменты возможны на любом этапе беременности, а сейчас декрет не охватывает полностью даже третий триместр», — сказал Миронов.