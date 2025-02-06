В России предложили отправлять трудных подростков в монастыри

По мнению депутата, ограниченное пребывание ребенка в подобной обстановке может стать переломным моментов в его жизни.

В России предложили отправлять трудных подростков в монастыри. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутата Брянской областной думы Михаила Иванова.

«Монастыри традиционно являются центрами духовного возрождения. Ограниченное время пребывания трудных подростков в монастырской обстановке может стать переломным моментом в их жизни», — объяснил он.

Предполагается, что в монастырях подростки будут трудиться, жить по строгому распорядку дня и общаться с монахами.