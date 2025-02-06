В России на 15% могут вырасти цены на услуги репетиторов

Цены на репетиторов по русскому, математике и иностранным языкам могут вырасти до 10-15% в год. Также вырастет стоимость на подготовку к ЕГЭ по обществознанию и истории с 1,5-1,7 тысячи рублей до двух тысяч рублей за академический час.

В России на 15% могут вырасти цены на услуги репетиторов. Об этом « Известиям » сообщила руководитель отдела поискового маркетинга «Профи.ру» Мария Сафонова.

По ее словам, цены на репетиторов по русскому, математике и иностранным языкам могут вырасти до 10-15% в год. Также в Москве заметно вырастет стоимость на подготовку к ЕГЭ по обществознанию и истории с 1,5-1,7 тысячи рублей до двух тысяч рублей за академический час.

Помимо этого, увеличатся цены и на занятия по географии, химии и биологии.