В поликлинике «Красное знамя» ответили на жалобы рязанцев на очереди

Там объяснили, что в поликлинике проводится работа по регулированию времени ожидания оказания медицинской помощи, в том числе при прохождении диспансеризации.

В поликлинике «Красное знамя» ответили на жалобы рязанцев на очереди. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Там объяснили, что в поликлинике проводится работа по регулированию времени ожидания оказания медицинской помощи, в том числе при прохождении диспансеризации.

«Сегодня в поликлинику одномоментно обратилось для сдачи крови более 50 человек. Старшей медицинской сестрой организована работа по дополнению рабочего места медицинской сестрой процедурного кабинета», — отметили в сообщении.

В минздраве подчеркнули, что число желающих пройти диспансеризацию достигло 155 человек.

«Пациенты с симптомами ОРВИ обслуживаются в кабинете 9 вход 2. Администрацией поликлиники вводится изменение графика работы процедурного кабинета с 07:00 и увеличение рабочих мест процедурного кабинета, что существенно снизит время ожидания сдачи крови, прохождения диспансеризации», — заверили в сообщении.

Ранее рязанка пожаловалась на «километровую» очередь в поликлинике «Красное знамя».