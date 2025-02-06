В Подмосковье младенец выполз на проезжую часть и чудом остался жив

В Подмосковье младенец выполз на проезжую часть и чудом остался жив. Об этом пишет Baza.

Отмечается, что мужчина ехал ночью по Старо-Рязанскому шоссе в районе деревни Становое и вдруг заметил странный движущийся предмет на обочине. Это была маленькая девочка.

Водитель посадил ее в машину и вызвал скорую и полицию.

Через 10 минут к нему вышла женщина, представившаяся бабушкой, но мужчина решил не отдавать ей ребенка и дождался правоохранителей.

Позже мужчине позвонила мама девочки — поблагодарила за спасение и сказала спасибо, что не отдал малышку бабушке. У ребенка первая степень переохлаждения.