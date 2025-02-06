В Минобороны высказались о контрнаступлении ВСУ в Курской области

В ведомстве рассказали, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области.

В Минобороны высказались о контрнаступлении ВСУ в Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что утром 6 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области.

«Противник был своевременно выявлен, наносится огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск», — отметили в Минобороны.

Потери ВСУ составили шесть танков, три машины разграждения, три БМП и 14 боевых бронированных машин.