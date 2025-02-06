В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки

За сутки российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 142 районах.

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщается в ежедневной сводке ведомства.

За сутки российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 142 районах.

Средства ПВО сбили 106 беспилотников самолетного типа, две французские управляемые авиабомбы Hammer и 10 реактивных снарядов HIMARS.

Потери ВСУ за последние сутки составили до 1090 боевиков.