В мэрии сообщили подробности травмирования пенсионерки в рязанском троллейбусе

В мэрии заявили, что пассажирка не держалась за поручень и упала в салоне.

В мэрии сообщили подробности травмирования пенсионерки в рязанском троллейбусе. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в пресс-служба горадминистрации.

Напомним, инцидент произошел 5 февраля, напротив дома 43/3 на Московском шоссе. Женщина упала в троллейбусе и получила травмы.

В мэрии заявили, что пассажирка не держалась за поручень и упала в салоне.