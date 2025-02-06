В мэрии отреагировали на жалобы рязанцев о неприятном запахе воды из крана

«В целом питьевая вода на территории муниципального образования — город Рязань соответствует СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“», — отметили в сообщении.

В мэрии отреагировали на жалобы рязанцев о неприятном запахе воды из крана. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Отмечается, что работники «Водоканала» постоянно берут отборы проб воды.

Если находят отклонения от нормативов по запаху, содержанию железа и мутности, то оперативно принимают меры по внеплановой промывке водопроводных сетей.

«В целом питьевая вода на территории муниципального образования — город Рязань соответствует СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“», — отметили в сообщении.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на «рыбный» запах воды.