В «Капитале» рассказали, как выбрать квартиру

Гонка за метрами: вторичка или новостройка?

Выбор жилья — это всегда компромисс, и решение зависит от ваших приоритетов. Давайте взвесим плюсы и минусы каждого варианта.

Главное преимущество вторички — мгновенное заселение. Ремонт, пусть и требующий обновления под ваш вкус, уже сделан, ключи на руках — и вы можете сразу же обустраивать свой новый дом. Это действительно привлекательно для тех, кто не готов ждать. Однако, за этой быстрой перспективой скрываются небольшие, но минусы.

С чем вы можете столкнуться?

Риски при проверке сделки: проверка юридической чистоты сделки с вторичной недвижимостью — это длительный и трудоемкий процесс, требующий знаний и опыта. Даже опытные юристы не дают 100% гарантии отсутствия скрытых проблем: обременения, задолженности, неточности в документах — все это может обернуться серьезными финансовыми потерями. Экономия времени на переезде может выйти в годы стресса и судебные разбирательства.

Необходимость капитального ремонта: даже если ремонт в квартире кажется свежим, с большей долей вероятности, он потребует значительных вложений и переделок под ваши нужды. Скрытые проблемы с проводкой, сантехникой, фундаментом могут всплыть уже после покупки, увеличивая затраты и время на обустройство. В итоге, «готовность» квартиры к проживанию оказывается обманчивой, превращаясь в необходимость дополнительных, зачастую непредвиденных, расходов и длительных ремонтных работ.

Теперь рассмотрим новостройки. Да, ожидание сдачи дома — главный минус. Но это инвестиция в будущее и комфорт, а временное неудобство с лихвой компенсируется другими преимуществами.

Что вы получите?

Абсолютно чистая квартира «с нуля», с возможностью самостоятельно планировать ремонт и выбирать материалы, создавая идеальное жилье, соответствующее вашим потребностям и предпочтениям. Это позволяет избежать неожиданных расходов и несоответствий с вашими представлениями об идеальном доме. Вы не платите за чужой ремонт, а инвестируете в собственный комфорт.

Вам доступна свобода выбора: планировку под себя, площадь, этаж, панорамные окна, мастер-спальня. Вы можете выбрать квартиру, идеально соответствующую вашим желаниям и возможностям. На вторичном рынке выбор значительно ограничен.

Развитая инфраструктура со всеми удобствами. Магазины, кафе, школы, торговые центры, паркинг — все это находится прямо у вашего современного ЖК. Больше не нужно добираться по пробкам за продуктами и возить детей в школу в самую рань. В новостройке вся жизнь построена на комфорте, удобстве и доступности.

К тому же, у застройщиков обычно большой выбор способа оплаты. Например, Капитал предлагает предлагает различные варианты оплаты, включая ипотеку, рассрочку без первого взноса, переплат и с гибкими платежами, что делает приобретение недвижимости более доступным.

Да, цена всему этому — ожидание. Все-таки строительство дома отнимает немалую часть времени. Но и на этот вопрос мы нашли ответ. Капитал предлагает квартиры в уже сданных домах. Ваша новостройка, с развитой инфраструктурой и современными планировками уже готова отдать вам ключи.

Какой вывод можно сделать?

Хотя ожидание завершения строительства новостройки требует терпения, преимущества, которые вы получаете взамен, значительно превосходят временные неудобства. Отсутствие рисков с юридической стороной, возможность создать жилье своей мечты без дополнительных расходов на переделку чужого ремонта и широкий выбор — все это является долгосрочным и выгодным вложением.