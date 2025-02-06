В Госдуме предложили сделать четырехдневную рабочую неделю

Предполагается, что это должно повысить рождаемость в стране.

В Госдуме предложили сделать четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на депутата Сардану Авксентьеву.

Она привела в пример опыт Японии, где такой мерой пытаются создать баланс между работой и личной жизнью сотрудников.

Предполагается, что короткая рабочая неделя поможет стимулировать рождаемость, за счет большего количества времени у женщин на семью.