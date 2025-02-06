В Финляндии планируют ввести ограничения на сделки с недвижимостью для россиян

Соответствующий законопроект внесли в парламент.

В Финляндии планируют ввести ограничения на сделки с недвижимостью для россиян. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сайт министерства обороны страны.

Соответствующий законопроект внесли в парламент.

«Цель этого законопроекта — ограничить возможности россиян покупать недвижимость в Финляндии», — прокомментировал министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, недвижимость может использоваться гражданами РФ для «оказания враждебного влияния».

Отмечается, что запрет не коснется тех, у кого есть постоянный вид на жительство в Финляндии или ВНЖ долгосрочного резидента Европейского союза, выданный Финляндией.