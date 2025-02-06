Суд обязал больницу вернуть деньги рязанке за покупку лекарств

Дело контролирует прокуратура.

Суд обязал больницу вернуть деньги рязанке за покупку лекарств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что 17-летний сын заявительницы является инвалидом, состоит на диспансерном учете и нуждается в постоянном приеме лекарств. Однако лечащим врачом ему выписывались рецепты на медикаменты с дозировкой, не соответствующей его нуждаемости, что послужило основанием для приобретения лекарства за собственный счет.

Прокурор Клепиковского района обратился в суд с исковым заявлением с требованием обязать больицу возместить затраты и компенсировать моральный вред.

Дальнейшее обеспечение подростка препаратами поставлено прокуратурой на контроль.