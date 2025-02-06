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СМИ: Трамп сменил тактику по отношению к России
«После вступления в должность Трамп ужесточил свою риторику в отношении РФ. Во-первых, он пригрозил Путину дополнительными экономическими санкциями. Во-вторых, заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти», — отметили в публикации.

Трамп сменил тактику по отношению к России. Об этом пишет LIFE со ссылкой на издание Asia Times.

Авторы материала считают, что президент США избрал довольно агрессивную позицию в отношении России.

«После вступления в должность Трамп ужесточил свою риторику в отношении РФ. Во-первых, он пригрозил Путину дополнительными экономическими санкциями. Во-вторых, заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти», — отметили в публикации.