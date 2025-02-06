Рязанские ученые запантетовали новый метод диагностики венозной недостаточности
Исследование позволяет более точно определить нерабочие клапаны, из-за которых возникает обратный кровоток.
Рязанские ученые запантетовали новый метод диагностики венозной недостаточности. Об этом сообщила пресс-служба РязГМУ.
Данное исследование позволяет более точно определить нерабочие клапаны, из-за которых возникает обратный кровоток. Это важно для своевременного выявления патологий венозной системы и подбора более эффективного лечения.
Авторы исследования — заведующий кафедрой Роман Евгеньевич Калинин, профессор кафедры Игорь Александрович Сучков, доцент Иван Шанаев и ассистент Кристина Пшенникова.