Рязанцы рассказали о главных факторах при выборе работы

В топе ответов стоит высокий уровень оплаты труда (61%), на втором месте — адекватность руководства (37%), на третьем — стабильность компании (35%).

Рязанцы рассказали о главных факторах при выборе работы. Об этом сообщает SuperJob.

В топе ответов стоит высокий уровень оплаты труда (61%), на втором месте — адекватность руководства (37%), на третьем — стабильность компании (35%).

Перспективы карьерного роста важны для 29% соискателей, для 25% — комфортная психологическая обстановка.

23% обращают внимание на расположение места работы, 16% — на перспективы личностного роста. Для 15% респондентов необходимы гарантии сохранения жизненного баланса, для 12% — прозрачные процессы в компании.