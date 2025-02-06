Рязанца отправили в колонию за распыление перцового баллончика в полицейского

Кроме того, удовлетворены требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Рязанца отправили в колонию за распыление перцового баллончика в полицейского. Об этом сообщила прокуратура региона.

Отмечается, что в июне 2024 года 37-летний подсудимый, участвуя в массовой драке на одном из заводов города, распылил баллончик со слезоточивым газом в лицо сотрудника полиции, который находился при исполнении.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Кроме того, удовлетворены требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 70 тысяч рублей.