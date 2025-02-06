Руководителем управления транспорта администрации Рязани стал Владимир Титов

Соответствующее распоряжение подписал глава города Виталий Артемов.

Руководителем управления транспорта администрации Рязани стал Владимир Титов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Виталий Артемов.

Отмечается, что Титов окончил Рязанский военный автомобильный институт. До назначения на должность он возглавлял Военный комиссариат Октябрьского и Советского районов города Рязани.